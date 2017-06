Plakát

A civilségről mondhatják el véleményüket az idei ARC pályázói

A civilségről mint szakmáról, gondolkodásról, életformáról vagy meggyőződésről mondhatják el véleményüket idén az ARC pályázatra nevezők, akiknek munkáit július 11-ig várják a szervezők.

Vigyázat, civilek! címmel hirdet idén pályázatot 17. alaklommal az ARC - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

A kiírók arra kíváncsiak, hogy az alkotók mint gondolnak a civilekről, illetve magáról a fogalomról. Mint írják, a felkínált téma mellett "az alkotói szabadság jegyében" más ötlettel, témával is szabadon lehet pályázni.

Idén is meghirdetik a MACIARC pályázatot is, amelyben maguk a civilszervezetek vannak fókuszban a MACI - Magyar Civilszervezetek és a MagNet Civil Kapcsolatok Program együttműködésével. Ebben a szekcióban a kreatív szakemberek dolgoznak együtt a szervezetekkel, akik a plakát tartalmát, a kreatív alkotók pedig a formát adják. A zsűri azokat az alkotásokat mutatja be az ARC kiállításon, amelyek interaktivitásra ösztönöznek és megmozgatják a közönség fantáziáját.

