Illegális bevándorlás

Orbán: elsőként bizonyítottuk be, megállítható a népvándorlás

hirdetés

Magyarország elsőként bizonyította be, hogy a megállíthatatlannak nevezett népvándorlás megfékezhető, megállítható és visszafordítható - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, a Hősök terén, ahol 1206 rendőr tiszthelyettes tett ünnepélyes esküt szombaton.



"Elsőként mutattuk meg azt is: nem fogjuk hagyni, hogy tömegével ültessenek a nyakunkra olyan embereket, akikről nem tudjuk, kicsodák, és milyen szándékkal érkeznek" - fogalmazott a kormányfő a határvadász-avatáson.



"Mi abban hiszünk, hogy Európa jövőjét nem egy birodalmi központban, hanem az európai nemzetek fővárosaiban írják", Varsóban, Párizsban, Berlinben és Budapesten is - fejtette ki.



Vannak azonban, akik azt is elfogadnák - folytatta -, hogy Magyarország jövőjéről is máshol és mások döntsenek. "Láttunk már ilyet, tudjuk, hogyan történik, és azt is tudjuk, hogy alávetettség és elszegényedés szokott lenni a vége" - jegyezte meg.

MTI/Máthé Zoltán

Orbán Viktor szerint ezért ragaszkodni kell ahhoz, hogy Magyarország sorsáról csak és kizárólag a magyarok dönthessenek. Ha ugyanis hagyták volna az ellenkezőjét, akkor Európába még mindig százezerszám özönlenének ismeretlen bevándorlók Magyarországon keresztül, még most is ellenőrizetlenül jutna át a határon mindenki, aki menekültnek mondja magát - tette hozzá, hangsúlyozva ugyanakkor: a magyarok nem hallgattak azokra a "szirénhangokra", amelyek szerint egy rendes ország mindenkit habozás nélkül beenged, akit az embercsempészek odaszállítanak.



Magyarország azt tette, amit a józan ész és a történelme diktál: útját állta az áradatnak - jelentette ki a kormányfő, kiemelve: Magyarország nem várt másokra, nem keresett kifogásokat, nem félt a bírálatoktól, amikor a "migrációs invázió" teljes erejével nehezedett rá, hanem megszervezte a védelmet.



A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a magyar hős különös fajta, ugyanis "mifelénk nem azokat hívják hősöknek, akik másokat leigáznak", sokkal inkább azokat, akik elég bátrak ahhoz, hogy saját kezükbe vegyék hazájuk sorsának irányítását, akik megvédik a szabadságunkat, a családunkat, az életformánkat, a hazánkat.



"Önök a mai napon esküt tettek Magyarország és tágabb hazánk, Európa határainak védelmére" - szólt az 1206 rendőr tiszthelyetteshez, felhívva a figyelmüket arra is, hogy a viharos magyar történelem megtanította: a határvédelmet nem elég csak egyszer kiépíteni, újra és újra meg kell erősíteni, minden egyes nap fenn kell tartani.



Ha nincs határvédelem, és nincsenek bátor határvédők, akkor nincs jólét, biztonság, rend és fejlődés sem, csak bizonytalanság, félelem, zavarodottság, düh és "emberek közé hajtó teherautók" vannak - mondta.



A határvadászokat emberségre, határozottságra és a törvények betartatására kérte Orbán Viktor, arra, hogy olyan példát mutassanak, amelynek híre megy, és amelynek hatására egyetlen embercsempésznek és terroristának sem fordul meg a fejében, hogy ezen az útvonalon bárkit bejuttathat Európába. Kitartás és bátorság, amikor a határt tízezrek ostromolják, és kellő figyelem, ha csak pár százan próbálkoznak - tette hozzá, kijelentve azt is: minden egyes elfogott határsértő azt üzeni, hogy törvénytelenül itt senki nem juthat át.



Az 1206 rendőr tiszthelyettes kinevezése - a Készenléti Rendőrség háromezres létszámbővítésének negyedik ütemében - május 1-jétől, illetve július 1-jétől hatályos.



Az eskütételen Orbán Viktor mellett jelen volt Pintér Sándor belügy- és Simicskó István honvédelmi miniszter is.