Új eljárást kell indítani a terrorizmussal vádolt Ahmed H. ügyében

Hatályon kívül helyezte a Szegedi Ítélőtábla a röszkei közúti átkelőnél 2015 őszén történt tömegzavargás miatt terrorcselekmény elkövetésével vádolt szír férfi elsőfokú ítéletét, és új eljárás lefolytatását rendelte el.

A szír férfi előzetes letartóztatásban marad, de ügyvédjével fellebbezhetnek ez ellen a döntés ellen. A tanácselnök indoklásában azt mondta, hogy az elsőfokú bíróság olyan eljárási szabályt nem sértett, ami lényeges hatással lett volna az eljárásra, vagy hatályon kívül helyezés oka lenne. A tényállás felderítésének az első fok szintén eleget tett, nagy számú bizonyítékot szerzett be, amelyek részben ellentmondásosak, részben egymást erősítőek, részben semlegesek. Az elsőfokú bíróság kötelessége a bizonyítékok értékelése és mérlegelése. Ennek során szabadon járhat el, bármely bizonyítékot elfogadhat vagy elutasíthat ezen tevékenységéről az ítélet indokolásában azonban számot kell adnia. Az indokolásnak iratszerűnek, logikusnak, minden releváns bizonyítékra kiterjedőnek kell lennie. Amennyiben ennek az első fok eleget tesz, a bizonyítékok értékelése nem támadható.

Az ítélőtábla megállapította: az elsőfokú bíróság olyan bizonyítékok értékeléséről nem adott számot, amelyek jelentős kihatással lehetnek a tényállásra.

Ahmed H. jelen volt 2015. szeptember 16-án, amikor a menedékkérők áttörték a határt. Az ügyészség szerint erőszakkal próbálta a rendőrséget arra kényszeríteni, hogy engedjék be a feltorlódott tömeget. Az első fokon lefolyt tárgyaláson tényként állapította meg a bíróság, hogy három alkalommal valamilyen tárgyat dobott a rendőrök felé, de nem egyértelmű az sem, hogy bárki megsérült-e emiatt, és az sem, hogy követ dobott-e, vagy valami mást.

A férfit tavaly novemberben ítélték el, tíz év fegyházbüntetést kapott terrorcselekmény elkövetésének bűntettéért.

Másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán csütörtökön hangzottak el a perbeszédek. Az ügyész egyebek mellett arról beszélt, hogy álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a tisztességes eljáráshoz való jog sérelme nélkül folytatta le a tárgyalást. Szerinte a vádlott személyében magas társadalmi veszélyesség rejlik, lényeges súlyosítást tart indokoltnak, a középmértékhez jobban közelítő büntetési mértéket.

Ahmed H. ügyvédje, Bárándy Péter ezzel szemben azt mondta, hogy az elsőfokú döntés megalapozatlan, az ítélet hiányos tényállást tartalmaz és iratellenesség hibája is fennáll.

A szír férfi az utolsó szó jogán egyebek mellett arról beszélt: elutasítja a vádakat. Azt mondta, bízik a bíróságban, amelytől egyet kér: lelkiismeretük és a tények alapján döntsenek, hogy vissza tudjon menni a gyerekeihez, a családjához.