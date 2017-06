Programok

Éjszakai programokkal kezdődik a vakáció a Szegedi Vadasparkban

Fotó: MTI

Éjszakai programokkal kezdődik a vakáció a Szegedi Vadasparkban, a vendégek látványetetéseket láthatnak szombaton a Tisza-parti város állatkertjében - közölte Veprik Róbert igazgató az MTI-vel.

Az este hétkor kezdődő sétákon a vendégek számukra teljesen új helyzetben találkozhatnak az állatkert lakóival, hiszen az élőlények egy része éjjel aktív, ezért a sötétben figyelhető meg természetes viselkedésük a legjobban. br>Szürkület idején és napnyugta után sejtelmesebb, misztikusabb az erdő, ahol számos kifutóban még este is kinn tartózkodnak az állatok. Más állatkertekhez képest a szegedi séta különlegessége, hogy a vadaspark 45 hektáros területe változatos élőhelyekkel számos vadon élő állatnak is otthont ad. Az itt lakó őzek, vízimadarak, hattyúk napközben, amikor a látogatók járják a park útjait, ösvényeit, elhúzódnak az emberek közeléből, de zárás után előmerészkednek.

A programok sora a rozsomákok látványetetésével kezdődik, a népnyelvben torkosborznak is nevezett ragadozók zsákmányszerző képességét figyelhetik meg az érdeklődők. Ezt a borjúfókák esti tornája követi, majd a vendégek szemtanúi lehetnek a barna medvék vacsorájának. Kiderül, hogy az oroszlánok miként vadásznak műzebrára, a program pedig a dél-amerikai dzsungelek királyaként számon tartott jaguár etetésével zárul.

Az est folyamán a vendégek egzotikus állatokkal ismerkedhetnek a terráriumházban, a vállalkozó szelleműek kígyót is simogathatnak.