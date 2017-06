Illegális bevándorlás

Szijjártó: ellenállunk az Európai Bizottság zsarolásának

Szimpla zsarolás az Európai Bizottság részéről, hogy kötelezettségi eljárást indított azon tagállamok ellen, amelyek nem hajlandóak végrehajtani az illegális bevándorlók kötelező betelepítéséről szóló kvótadöntést, Magyarország ennek ellenáll, és egyetlen illegális bevándorlót sem enged be - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.

Szijjártó Péter úgy vélte, az bizottság el akarja fedni azt a tényt, hogy az egész koncepció "csúfosan megbukott", hiszen már lassan két éve hoztak döntést arról, hogy 120 ezer embert le kell telepíteni, de csak 20 ezret sikerült. Teljesen senki nem hajtotta végre ezt az uniós döntést, de vannak országok - köztük Magyarország -, amelyek világosan elmondják, miért nem - fejtette ki.

Elmondta: Magyarország álláspontja szerint ez a koncepció rendkívül veszélyes, ugyanis súlyos terrorfenyegetettségben élünk, ami egyenes következménye annak, hogy másfél millió illegális bevándorló érkezett Európába úgy, hogy "azt sem tudtuk, kik ők". Magyarország egyértelművé tette, hogy a területére egyetlen illegális bevándorlót sem enged be, és "nem engedjük, hogy az Európai Bizottság vagy bárki elvegye" a döntési jogot arról, hogy "kikkel akarunk együtt élni, vagy kit akarunk ide beengedni" - fogalmazott.

Szijjártó szerint az Európai Bizottság bejelentése azért is "álságos", mert a migrációs, görög biztos 2012-ben Görögország honvédelmi minisztere volt, amikor az ország kerítést épített a török határszakaszára az illegális bevándorlás mértéke miatt, és 2013-ben nagyon helyes döntésként értékelte ezt a lépést. 2017-ben viszont "arról beszél, miért nem szabad kerítést építeni két ország határára", miért nem szabad megvédenie magát egy országnak az illegális bevándorlástól - mondta. Hozzátette: ez az Európai Bizottság hitelességét ássa alá.

A Kossuth Rádió 180 perc című műsorában a külügyminiszter arról beszélt, hogy az elmúlt időben terrortámadások rázták meg Európát, sok száz ember halt meg terrortámadások miatt a kontinensen, és az uniós testületeknek azzal kellene foglalkozniuk, hogy milyen súlyos terrorfenyegetettséggel néz szembe Európa. Ehelyett Magyarországgal, Csehországgal és Lengyelországgal foglalkoznak - közölte. Felvetette: "tényleg ez a legnagyobb problémája Európának, hogy mi mit gondolunk az illegális bevándorlásról", miközben terrortámadások történnek Európában?