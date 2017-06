Parlament

Elfogadták a jövő évi adócsomagot

Az Országgyűlés kedden elfogadta a kormány jövő évi adócsomagját, amelynek értelmében az internet, a hal és a sertésbelsőség áfakulcsa is 5 százalékra csökken 2018-ban. 2017.06.13 16:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: MTI

A képviselők 152 igen szavazattal, 40 nem ellenében hagyták jóvá Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter előterjesztését.

A fizetővendéglátók a jelenlegi egy helyett 2018-tól már három lakásig vagy üdülőig választhatják a tételes átalányadót, amelynek összege szobánként évi 38 400 forint. Újdonság, hogy az ingatlant hosszú távon bérbeadóknak a jövő évtől nem kell az egymillió forintot meghaladó jövedelem után gészségügyi hozzájárulást fizetniük, csak személyi jövedelemadót.

Az internet áfája 5 százalék lesz, amely a tárca számításai szerint mintegy 22 milliárd forintot hagy a lakosságnál és a vállalkozásoknál. A hal áfája szintén 5 százalék lesz, amely a 3,5 milliárd forintos lakossági megtakarítás mellett jelentősen növelheti a rendszeresen halfogyasztók számát is. Egy módosító javaslat a sertéshús mellett a sertésbelsőségekre is kiterjesztette a kedvezményes áfakulcsot. Tállai András adóügyekért felelős államtitkár szerint ez 2 milliárd forintos könnyebbséget jelent majd a lakosságnak.

A betöltetlen orvosi praxisok újbóli betöltését segítheti az az új szabály, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni, ha a praxisát eredeti jogosultként megszerző magánszemély adja azt el. Ha az eladó a praxishoz ellenérték fejében jutott, az értékesítésből származó jövedelmét az eltelt idő függvényében csökkentheti, öt év után pedig már nem kell adót fizetnie.

Bővül a kisüzemi sörfőzdékre vonatkozó kedvezményezettek köre is, így idén júliustól minden 200 ezer hektolitert meg nem haladó mennyiségű sört előállító vállalkozó alkalmazhatja az 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt.

Eldőlt, hogy a vállalkozásoknak elég lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bejelentkezniük, nem kell külön az önkormányzatnál. Az adóhivatal a jövőben nemcsak a bejelentkezéshez szükséges adatokat továbbítja elektronikus úton az önkormányzatnak, hanem az iparűzési adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallást is.

A munkáltató által adómentesen nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás mértéke a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 60, a következő 24 hónapban a minimálbér 40, az azt követő 12 hónapban pedig 20 százaléka lesz.

A tanulmányaik mellett kisadózóként vállalkozó nappali tagozatos hallgatóknak 2018-tól feleannyi közterhet kell fizetniük, így a jelenlegi 50 ezer forint helyett az alacsonyabb összegű, havi 25 ezer forint tételes adót kell csak megfizetniük.

Változnak az áruszállításban dolgozók napidíj-elszámolási szabályai is, így már nemcsak a bérfuvarozást végző vállalkozások gépkocsivezetői, hanem a saját árut szállító cégek munkavállalói is igazolás nélkül levonhatják napidíjukból az adómentesnek minősülő átalányt.

Egy módosítás révén 125 millió forintról 250 millió forintra emelkedik az a bevételi határ, amelynek eléréséig a hivatásos sportolók, edzők választhatják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást.