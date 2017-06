Tiszavirágzás

Rendőrök vigyázzák a kérészek násztáncát

A társhatóságokkal együttműködve a szokásosnál sűrűbb járőrszolgálattal őrködnek a kérészek biztonsága felett a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai a tiszavirágzás idején. A tiszavirág (Palingenia longicauda) védett rovarfaj, természetvédelmi értéke egyedenként tízezer forint.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság a természetvédelmi őrökkel, a polgárőrség vízi tagozatával és a halászati őrökkel együttműködve folyamatosan és visszatérően ellenőrzi a rendőrkapitányság illetékességi területét a tiszavirágzás idején.



A kérész napjainkra csak a Tiszán, illetve egy-két mellékfolyóján - főként a Kőrösön - lelhető fel.



A természet védelméről szóló törvény alapján tilos a védett állatfajok egyedének elpusztítása. Engedély szükséges a gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez és birtokban tartásához is - hívták fel a figyelmet.



Hozzátették: a védett rovar egyedének elpusztítója szabálysértést követ el és 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.



Természetkárosítást is elkövethet, aki a rovarok telepét károsítja meg vagy jelentős mennyiségű egyedet gyűjt. Természetkárosítás miatt kell felelnie annak is, aki a rajzásba kisgéphajóval szándékosan belehajt és megzavarja, elpusztítja a kérészeket - közölte a megyei rendőr-főkapitányság.

