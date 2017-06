Per

Sukoró-ügy: A DK szerint koncepciós per volt a Kúrián

A Kúria jogerős ítéletével három, illetve két és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a 2008-as sukorói telekcsere ügyében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezetőit. 2017.06.12 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI

A Demokratikus Koalíció (DK) szóvivője koncepciós pernek tartja a Sukoró-ügyben lefolytatott eljárást.

A Kúria csütörtökön kihirdetett jogerős ítéletével három, illetve két és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte hűtlen kezelés kísérlete miatt a 2008-as sukorói telekcsere ügyében Tátrai Miklóst és Császy Zsoltot, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori vezetőit.

Gréczy Zsolt, a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában hétfő reggel kúriai döntéssel kapcsolatban vizsgálat lefolytatását szorgalmazta, hozzátéve, hogy amennyiben bűncselekményt követett el a bíró az eljárás során, börtönbüntetésre kell ítélni.

A DK szóvivője a Sukoró-ügyben hangsúlyozta: a másodfokon eljáró bíró negyven percen keresztül sorolta milyen mulasztásokat követett el az ügyészség, és felmentette a vádlottakat.

A szóvivő szerint senki nem követett el semmilyen bűnt, a magyar államot nem érte kár - emelte ki a szóvivő, hozzátéve: ezt a bíróság is elismerte, mégis börtönre ítéltek embereket.

Szerinte minden elképzelhető akkor, amikor egy volt fideszes képviselőjelölt lesz a legfőbb ügyész. Arra a kérdésre, hogy a kúriai bíró viszont a Gyurcsány-kormány idején az Igazságügyi Minisztérium főcsoportfőnöke volt, azt mondta: azóta eltelt 8 év, nagyon sok minden történik az emberrel.

A DK szóvivőjét Gyurcsány Ferenc Botka Lászlónak írt leveléről is. Gréczy Zsolt azt mondta: várják az MSZP miniszterelnök-jelöltjének válaszát. Őszre megállapodásnak kell lennie - emelte ki a DK szóvivője, aki szerint Botka László is be fogja látni, hogy a DK nélkül nincs választási győzelem.