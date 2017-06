Katasztrófavédelem

Országszerte folytatódik a szúnyogirtás

2017.06.12 16:44 MTI

A tervek szerint a hét végéig 193 ezer hektáron végeznek szúnyoggyérítést a programmal megbízott Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) irányításával - tájékoztatta az OKF szóvivőhelyettese hétfőn az MTI-t.



Mukics Dániel közölte: már harmadik hete folyik a szúnyoggyérítés; a szakemberek eddig 108 ezer hektáron végeztek irtást, ezen a héten pedig a tervek szerint 85 ezer hektárt kezelnek majd.



Mint elmondta, az elmúlt hét változékony időjárása miatt több helyen is csúszott a szúnyoggyérítési program. A biológiai lárvagyérítés után a következő napokban megkezdődik a kifejlett szúnyogok elleni védekezés a Balaton térségében. A kezelések többsége a part mentén zajlik légi úton, de több településen földi eljárást alkalmazva is dolgoznak majd.



Megfelelő időjárás esetén a héten kiterjedt kezelések lesznek Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Baranya megyében, Sopronban, a Fertő tó partján lévő településeken, a Szigetközben és több Duna menti régióban is. Továbbá lesz szúnyogirtás Budapesten, a Csepel-szigeten, valamint Békés, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében.



A helyettes szóvivő hangsúlyozta: a katasztrófavédelem honlapján, a szúnyoggyérítés menüpont alatt nyomon követhető, hogy melyik napon melyik településen védekeznek a vérszívók ellen.



Arról is szólt, az önkormányzatok a központi program mellett önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést, továbbá idén is van lehetőségük arra, hogy jelezzék a katasztrófavédelem megyei ügyfélszolgálatain, ha a településükön jelentős szúnyogártalmat tapasztalnak.



A szakemberek folyamatosan mérik a szúnyogok egyedszámát, és ha szükséges, a következő hetekben elrendelik a szúnyoggyérítést ott, ahol a helyzet ezt indokolja - közölte Mukics Dániel.