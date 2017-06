Közlekedés

Hatalmas módosítás lehet a szmogrendeletben

Az eddigiek mellett a belső égésű motorral hajtott, rendszámtábla nélküli segédmotoros kerékpárok vagy robogók forgalmának tilalmát is kezdeményezik. 2017.06.12 14:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szmogrendelet módosításáról is dönthet szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés, amely ezzel tovább korlátozná a szmogriadó idején használható gépjárművek körét.



A Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes által jegyzett előterjesztés az eddigiek mellett a belső égésű motorral hajtott, rendszámtábla nélküli segédmotoros kerékpárok vagy robogók forgalmának tilalmát is kezdeményezi.



A javaslatban emlékeztettek arra, hogy a Fővárosi Közgyűlés január 25-én Tarlós István főpolgármester javaslatára - a forgalmi engedély felmutatása mellett - ingyenessé tette a tömegközlekedést azoknak az autósoknak, akik a mostani szmogriadó idején nem használhatják járművüket a kedvezőtlen környezetvédelmi besorolás miatt.



Ennek nyomán úgy módosulna a szabályozás, hogy a riasztási fokozat - és nem csak a forgalomkorlátozás - által érintett napokon 0 és 24 óra között ingyenesen vehetnék igénybe a tömegközlekedést a korlátozás alá eső (jelenleg 0-4 környezetvédelmi osztályú) gépjárművek magánszemély tulajdonosai, illetve használói. Az érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű forgalmi engedélyének felmutatásával legfeljebb annyian utazhatnának együtt a közösségi közlekedésben térítésmentesen, ahány férőhelyes a gépjármű a forgalmi engedélye szerint - olvasható a javaslatban.



A módosítással hatályon kívül helyeznék a korlátozás által érintett gépjárművekre vonatkozó ingyenes parkolást. Ezt azzal indokolták, hogy a tömegközlekedés az érintettek számára ingyenes lesz, így kifejezetten a forgalomcsökkentési cél ellen hatna, ha szmogriadó esetén a korlátozás alá eső járművek továbbra is ingyenesen parkolhatnának, illetve a parkolási lehetőség kínálata bővülne.



A javaslat a MÁV-HÉV és a Volánbusz megrendelői megállapodások által érintett agglomerációs járatainak budapesti közigazgatási területen belüli szakaszaira is vonatkozik.



A Fővárosi Közgyűlés felkérheti Tarlós Istvánt, hogy az ügyben készült, a kormányzati szintű módosítására vonatkozó kezdeményezést küldje meg a Miniszterelnökségnek.