Átadták a Dagály sétányt

A több mint fél kilométer hosszú gyalogosút közvetlen összeköttetést teremt a 3-as metró Forgách utcai megállója és az újonnan épült Duna Aréna, illetve a jövőre megújuló Dagály strand között.



Az ünnepségen Tóth József, a XIII. kerület szocialista polgármestere azt mondta: a Váci út és a Népfürdő utca közötti sétány kialakítása a kerületi önkormányzat fejlesztési tervének része volt, amely harmonizált a vizes világbajnokság fő helyszínéül szolgáló Duna Arénához kötődő elképzelésekkel.



Elmondta, a kerületfejlesztési dokumentumokban a Dagály sétány kialakítása későbbi időpontban szerepelt, de azt javasolták, hogy azt hozzák előre, a Duna Aréna megépülésével párhuzamosan.



A Dagály-törvénnyel ezt befogadták, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 478 millió forint támogatást biztosított a megvalósításhoz - közölte.



Tóth József kiemelte: a sétány elkészültével újabb 7 ezer négyzetméteres, a kerületben megszokott magas minőségű felülettel gazdagodott a városrész, egyben a főváros.



Az 530 méter hosszú sétányon korszerű, egyedi karakterű közterület alakult ki, amely "ökológiai és művészi tartalommal bír". Egy kortárs közösségi terület alakult ki, amelyet tükröznek a növényzet, az anyagok és az épített elemek - mondta.



Tóth József közölte, a sétányon több mint 60 fa, 17 hulladékgyűjtő, két ivókút, 12 kerékpártároló van, és nyilvános wifi hálózat is elérhető. A sétányon helyet kapott Gálhidy Péter képzőművész Turbinalevél című alkotása.

MTI/Bruzák Noémi

A közterület elnevezéséről szólva Tóth József elmondta, hogy a 2033-ig szóló tervekben a terület kialakítása Dagály sétány fantázianévvel bírt. A Dagály utca 1897-ben kapta elnevezését, és egy fővárosi rendelet alapján már meglévő utcanév előtagját újólag nem lehet használni.



A polgármester elmondta azt is, hogy a Duna Aréna és környezetének kialakítása során mintegy 4 ezer fát ültettek a XIII. kerületben.



Fürjes Balázs, az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos azt hangsúlyozta, hogy a Duna Aréna és környezetének létrehozása az összefogásról, a magyar tehetségről és "az adott szó megtartásáról" szól.



Közölte, 2018 nyarára teljes megújul és kibővül a Dagály strand, és Európa egyik legnagyobb, legkorszerűbb fürdőkomplexumként működhet majd a Duna Arénával együtt.



Fürjes Balázs kitért arra is, hogy magyarok tervezték és építették a Duna Arénát, amely a világbajnokság után nyitva lesz a nagyközönség előtt.



Közölte, a vizes világbajnokság a magyar költségvetésnek három év alatt - 2015 és 2017 között - kevesebb mint 0,25 százalékába kerül.



A világbajnokság lehetőséget teremtett a tőle független "régi álmok megvalósítására" is - jegyezte meg Fürjes Balázs.



Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes a Duna Aréna megvalósítását, a felkészülést a vizes világbajnokságra és az ehhez kapcsolódó városfejlesztési projekteket a kerület, a főváros és a kormány együttműködése nagyon pozitív példáinak nevezte.



A fejlesztések összefüggésben vannak azzal a fővárosi szándékkal és céllal, hogy a közterületeket megújítsa, és a budapestieket minél közelebb vigye zöldhöz és a vízhez.



A beszédeket követően, a sétány avatásának emlékére elültették a Sportolók fáját, amellyel egyben lezárult a kerületi fapótlási program.