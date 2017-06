NAV

A diákmunkával szerzett jövedelem is adóköteles

A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján, a munkaviszony létesítésekor pedig ragaszkodni kell az írásban megkötött munkaszerződéshez. 2017.06.09 22:30 MTI

Fotó: MTI

A nyári munkát vállaló diákok bejelentésére, adózásukra - a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével - ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.

A diákmunkával szerzett személyi jövedelemadó (szja) mértéke 15 százalék, amit a munkaadó adóelőlegként von le a diák bruttó béréből. Ha munkaviszonyban, vagy biztosítást eredményező megbízási jogviszonyban dolgozik a tanuló, akkor egyéni járulékot is kell fizetnie.

A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben a 15 éves tanulók is vállalhatnak munkát, ha általános iskolába, szakiskolába vagy középiskolába járnak. A munkavállaláshoz adóazonosító jel szükséges, amit a NAV-nál kell igényelni - tette hozzá a hivatal.

A NAV felhívta a figyelmet arra is, hogy a munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján, a munkaviszony létesítésekor pedig ragaszkodni kell az írásban megkötött munkaszerződéshez. A diákok egyszerűsített foglalkoztatásban is dolgozhatnak, ebben az esetben nem kötelező az írásba foglalt szerződés.

A munkaviszony létrejöttét a munkáltatónak be kell jelentenie a NAV-hoz, illetve a jövedelemről és a levont közterhekről igazolást kell kiállítania, amelyre a diáknak jövőre szüksége lesz a NAV által készített személyijövedelemadó-bevallási tervezet ellenőrzéséhez - írták.