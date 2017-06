Metrófelújítás

Tarlós: a metrófelújításra a kormány nem ad több pénzt, a főváros állja a különbséget

hirdetés

Tarlós István főpolgármester csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, várhatóan jövő héten Brüsszelbe látogat egy küldöttség, amelynek tagja lesz a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyik államtitkára, Szegvári Péter, a BKK igazgatóságának elnöke, Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója és Radnai Tibor, a projekt hivatalos vezetője. Arról tárgyalnak majd, hogy amennyiben indokoltan többe kerülne a metrófelújítás, a főváros saját gazdálkodásából származó pénzmaradványt uniós szankciók nélkül felhasználhassák a fedezet kipótlására.



A főpolgármester elmondta azt is, hogy szerinte "arra reális és ésszerű számítani", hogy a teljes alagúttal és - az eddigi tervekkel ellentétben - az északi szakasszal megkezdődhetnek a 3-as metró felújításának munkálatai szeptember végén, a másik két szakaszra pedig új tendert írnak majd ki. A tényleges döntéshozó azonban a BKV igazgatósága - fűzte hozzá.

MTI/Bruzák Noémi

A kormánnyal kötött 137,5 milliárd forintról szóló támogatási szerződés érvényes, az összeg rendelkezésre áll, így az egyik szakaszra és az alagút munkálataira a fedezet bőven megvan - hangsúlyozta Tarlós István.



Hozzátette, a szerdai kormányülésen egyértelművé vált, hogy a támogatási szerződést nem akarja felmondani a kormány. Erre egyébként is elvileg csak kétoldalúan lenne lehetőség, és még ha a közgyűlés meg szavazná is, ő megvétózná a döntést - jelentette ki.



Tarlós István úgy fogalmazott, a metrót felújítják, "ha a fene fenét eszik, akkor is", mert ez elsősorban "lelkiismereti" kérdés.



Beszámolt arról is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök "komolyabb forrást" helyezett kilátásba arra, hogy elbontsák a Nyugati téri és a Rottenbiller utcai felüljárót. Előbbi kiváltására szintbeli keresztezés létrehozása az esélyesebb jelenleg, utóbbinál pedig közúti aluljárót alakítanának ki.



A főpolgármester végül kitért arra, hogy a kormány döntése értelmében a Fővárosi Állat- és Növénykertbe tervezett biodómra eddig megítélt 25 milliárd forint mellé további 20 milliárd forintot kaphat Budapest.