Mentőszolgálat

Húsz új mentőautó áll szolgálatba

Húsz új mentőautó áll szolgálatba az Országos Mentőszolgálatnál, többségük a közép-magyarországi régió betegeit látja majd el.

Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár a mentőautók bemutatásán szerdán azt mondta, a kormány kiemelten kezeli a mentés helyzetét, ennek köszönhető az is, hogy a mentők jövedelme 26 hónap alatt, négy lépcsőben összesen 67 százalékkal fog emelkedik. Közölte azt is, 600 millió forintból megkezdik az új munkaruhák beszerzését is.