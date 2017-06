Illegális bevándorlás

A Fidesz szerint a baloldal kormányon elbontaná a határkerítést

A fideszes Gulyás Gergely szerint ha a baloldal kormányra kerülne, akkor első teendői közé tartozna a határkerítés lebontása, és a felső korlát nélküli betelepítési kvótát is elfogadná.

A Fidesz frakcióvezető-helyettese szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón a baloldal közös "sarokkövének" nevezte, hogy elbontanák a határkerítést. Mint mondta, erről beszél Botka László MSZP-s miniszterelnök-jelölt, Molnár Gyula, az MSZP elnöke és Niedermüller Péter, a DK alelnöke is.

"Ráadásul csodák csodájára Botka László éppen Soros Györggyel egy napon látogatott Brüsszelbe, aki ki is mondta egyértelműen: a célja a határkerítés lebontása" - tette hozzá.

A sajtótájékoztatón Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője arról is beszélt, hogy Szanyi Tibor MSZP-s európai parlamenti (EP-) képviselő egy alpári, vállalhatatlan, nőket megalázó Facebook-bejegyzést tett közzé a minap. Ezzel kapcsolatban arra szólította fel a szocialista pártot, zárják ki a politikust, Szanyi Tibor pedig mondjon le EP-mandátumáról.