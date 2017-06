Baleset-megelőzés

ORFK: nyáron jobban kell vigyázni a gyerekekre

Nyáron több gyereket ér közlekedési baleset, július-augusztusban ez az arány akár kétszerese is lehet a februári, márciusi adatoknak, ezért jobban oda kell figyelni rájuk. 2017.06.07 11:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Kiss Csaba, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Országos Balesetmegelőzési Bizottság főtitkára az M1 aktuális csatornán elmondta: az ezzel kapcsolatos rendőrségi kampány része a szülők megszólítása, a gyerekeknek pedig sok tábort rendeznek, amelyekben nemcsak a rendőri munkát ismerhetik meg, hanem a biztonságos közlekedésről is tanulhatnak.



Fontos az is, hogy a járművezetők jobban figyeljenek a nyáron olyan helyek környékén, ahol sok gyerek fordul meg, így a játszóterek, strandok közelében, vagy a Velencei tónál és a Balatonnál - tette hozzá.



Kiss Csaba kitért arra is, hogy július-augusztusban a nyaralások miatt jóval nagyobb a forgalom az országban, ezért nagyon zsúfoltak az autópályák, a fő közlekedési utak, így sokkal nagyobb figyelemmel kell közlekedni nemcsak a hétvégéken, hanem a hétköznapokon is.