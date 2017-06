Fejlesztés

Orvosi rendelők, óvodák és bölcsődék újulnak meg Kaposváron

A városháza közleményében kiemelték, a városnak az egykori polgármesteréről, Németh Istvánról elnevezett 171 milliárd forint költségvetésű, 2020-ig tartó fejlesztési programjának részeként megvalósuló beruházások közül a rendelőfelújítás húsz ingatlant érint. A munkálatoknak köszönhetően javulnak az orvosi ellátás, a terhesgondozás és a védőnői munka körülményei.



Kaposváron az orvosi és fogorvosi ügyeletet is magába foglaló egészségügyi alapellátásra a város lakóin kívül további hetvenkét településről több mintegy 225 ezer ember jogosult, ezért nem mindegy, milyen infrastruktúrát, milyen körülményeket tudunk biztosítani a gyógyítóknak és a pácienseknek - idézte a közlemény Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármestert.



Kitértek arra, a nyáron felújítások kezdődnek a somogyi megyeszékhely óvodáiban is, amelyekbe mintegy kétezer gyerek jár. A jövő év szeptemberére befejeződő, 630 millió forint értékű korszerűsítés keretében nyílászárókat cserélnek, külső mosdókat építenek, vizesblokkokat újítanak fel és akadálymentesítenek is.



Kaposváron sor kerül bölcsőderekonstrukcióra is, a város idén 111 millió forintot fordít öt bölcsődéjének az óvodákhoz hasonló modernizációjára, eszközfejlesztésére - jegyezték meg. Hozzátették: a kaposvári bölcsődékben 268 férőhely van, az intézményekben 61-en dolgoznak.