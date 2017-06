Környezetvédelem

Áder szerint erkölcsileg elfogadhatatlan az USA kilépése a klímaegyezményből

Az államfő kiemelte: a párizsi megállapodást végre kell hajtani az Egyesült Államok nélkül is, mert "nincs másik bolygó, ahová átköltözhetnénk". 2017.06.06 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI

Erkölcsileg elfogadhatatlannak nevezte az Egyesült Államok kilépését a párizsi klímaegyezményből a köztársasági elnök kedden a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola diákjainak tartott előadásában.

Áder János ezt azzal indokolta, hogy az ipari forradalom óta az Egyesült Államoknak a legnagyobb a történelmi felelőssége a légkörbe jutó szén-dioxid mennyiségének növekedésében, másrészt Amerika az egy főre eső légszennyezésben is messze mindenkit megelőz.

A döntés "a jövő generációival szembeni tiszteletlenség és felelőtlenség", hiszen nemcsak az Egyesült Államok következő nemzedékeit, hanem a Föld más részén élőket is súlyosan érinti - tette hozzá.

Az államfő kiemelte, hogy a párizsi megállapodást végre kell hajtani az Egyesült Államok nélkül is, mert nincs más választás, "nincs másik bolygó, ahová átköltözhetnénk".