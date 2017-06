Katasztrófavédelem

Szúnyoggyérítés: a Balatonnál és a Dunánál irtanak

2017.06.06 13:24 MTI

Folytatja a központi szúnyoggyérítési programot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF); ezúttal a Balatonnál és a Dunánál irtják a vérszívókat - tájékoztatta az OKF helyettes szóvivője kedden az MTI-t.



Mukics Dániel emlékeztetett arra, hogy a program június elsejével kezdődő első hetében a Szigetközben és a Tisza-tónál irtották a szúnyogokat, összesen 28 ezer hektárnyi területen.



A tervek szerint ezen a héten, kedvező időjárás esetén, további 40 ezer hektáron légi, illetve 40 ezer hektáron földi és 5 ezer hektár biológiai kezelésére kerül sor.



Mivel a Szigetközben, a mosoni térség több településén elszaporodtak a szúnyogok, ezért itt a következő hetekben újabb beavatkozásra lesz szükség és a Tisza-tónál is folytatódik a program, a többi között a lárvák tenyészhelyeinek biológiai kezelésével.



Ugyanakkor, ha az időjárás lehetővé teszi, akkor a héten a Balatonnál és a Duna mentén folytatnak biológiai lárvagyérítést. A kifejlett vérszívók elleni védekezést Komárom, a Dunakanyar, Budapest, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, Mohács és Szolnok környékén végzik a héten - közölte a helyettes szóvivő.



Az önkormányzatok a központi program mellett önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést, továbbá idén is van lehetőségük jelezni a katasztrófavédelem megyei ügyfélszolgálatai felé, ha településükön jelentős szúnyogártalmat tapasztalnak. A szakemberek folyamatosan mérik a szúnyogok egyedszámát, és ha szükséges, a következő hetekben elrendelik a szúnyoggyérítést ott, ahol a helyzet ezt indokolja - mondta Mukics Dániel.

