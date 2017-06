Időjárás

Többfelé lehetnek intenzív zivatarok kedden

Fotó: MTI

Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedd reggeli, MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Budapest mellett Pest, Bács-Kiskun, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyére érvényes a másodfokú (narancs) figyelmeztetés. Ezeken a területeken lehetnek heves zivatarok - károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében -, és az intenzív esőzések során rövid idő alatt 50 milliméternél is több csapadék hullhat.

Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében a heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben.

A meteorológiai szolgálat azt írta: délelőttig elsősorban a Duna-Tisza köze északi felében, illetve az Északi-középhegység térségében valószínű elszórtan zivatarok kialakulása, egy-egy helyen jelentősebb mennyiségű csapadék és szélerősödés is előfordulhat.

Estig főként a középső országrészben, illetve az Északi-középhegység térségében várhatóak zivatarok, ezeken a részeken elszórtan heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyekhez kis területen viharos, akár 90 kilométer/óra körüli szél, jégeső, illetve felhőszakadás is társulhat.

Egy érkező front hatására, várhatón az esti óráktól északnyugat felől szórványosan valószínű zivatarok kialakulása, amelyek környezetében viharos széllökés is kialakulhat. A front környezetében este északnyugaton, Dunántúl északi részén - zivatartól függetlenül- 60-70 kilométer/óra feletti széllökésekre is van esély. Az erős szél miatt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megyére az erős szél miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.

Az előrejelzés szerint kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet 26-31 fok között alakul. Késő estére 19-25 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.