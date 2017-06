Manchesteri robbantás

A gyerekekkel táncoló rendőr volt a segélykoncert sztárja - videó

hirdetés

Mint arról a ma.hu is beszámolt, két héttel a terrortámadás után világsztárokkal tért vissza Manchesterbe Ariana Grande.



A több órás segélykoncerten fellépett mások mellett Justin Bieber, Robbie Williams, a Coldplay, a Manchesterben alakult Take That, a The Black Eyed Peas, valamint Katy Perry, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Niall Horan, és óriási ovációt keltve, meglepetésvendégként a manchesteri születésű Liam Gallagher, az Oasis egykori frontembere is.



A show-t azonban ellopta egy teljesen hétköznapi, átlagos rendőr. Könnyekig hatotta az internetezőket a férfi, aki pár percre félretette, hogy a hatóság embere, hogy boldoggá tegyen néhány gyereket. Mondanunk sem kell, pillanatok alatt a terrorizmus elleni harc egyik arca lett.