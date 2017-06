Bűnügy

Emberkísérletekért állhat bíróság elé a nyugdíjas orvos

Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a rendőrség egy nyugdíjaskorú budapesti orvos ellen, aki a gyanú szerint engedély nélkül kísérletezett a páciensein. 2017.06.03 08:50 Havariapress

A rendőrség e héten fejezte be azt a nyomozást, amelyben egy budapesti orvost emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntettel gyanúsítottak meg.



A feljelentést két idős nő tette 2016 februárjában, miután egy fővárosi magánrendelőben az orvosuk olyan koleszterincsökkentő injekciót adott be nekik, amelyről kiderült, hogy semmilyen klinikai vizsgálatra, vagy forgalomba hozatalra vonatkozó engedéllyel nem rendelkezett. Az oltást az orvos intravénásan adta be a pácienseknek, akik ezért fejenként 120 ezer forintot fizettek. A betegek vérnyomás problémával mentek az orvoshoz, akiről a pesterzsébeti piacon hallottak.



A tanúk egybehangzóan úgy nyilatkoztak, hogy a kezelések után semmilyen pozitív hatást nem tapasztaltak, ezért fordultak a rendőrséghez. A nyomozás során kiderült, hogy ugyanez a doktor legalább két másik embernek is adott be ebből az injekcióból.



A budapesti nyomozók a napokban befejezték az ügyet, és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldték tovább az illetékes ügyészségnek.