Kórház

Összevonják a tatabányai és a tatai kórházat

A változás a szakrendeléseket nem érinti, az aktív ellátást Tatabányán végzik, a rehabilitáció pedig továbbra is Tatán marad. 2017.06.01 17:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Júniustól a tatabányai Szent Borbála Kórház telephelyeként működik a tatai Árpád-házi Szent Erzsébet Kórház és Rendelőintézet - erősítette meg a tatabányai kórház főigazgatója csütörtökön az MTI értesülését.

Lőke János elmondta: az összevonás után közös informatikai rendszert hoznak létre, a laborvizsgálatok eredményei és a röntgenfelvételek mindkét kórház dolgozói számára láthatóak lesznek, valamint a Tatabányán elkészülő korszerű konyhából szolgálják majd ki a másik intézmény igényeit is.

A főigazgató hozzátette, a tatai laborvizsgálatok szakmai hátterét korábban is Tatabánya biztosította, és a gyógyszertári ellátásban, valamint műszaki területen is élt az együttműködés, így a közös igazgatás mintegy formálissá teszi a korábban meglévő kapcsolatokat.

A változás a szakrendeléseket nem érinti, az aktív ellátást Tatabányán végzik, a rehabilitáció pedig továbbra is Tatán marad, az ottani kórház a nevét is megtartja - mondta Lőke.

A tatabányai kórház látja el a térség mintegy 280 ezer lakosát. Az intézmény fekvőbetegosztályain 2016-ban 32 ezer embert gyógyítottak, a járóbeteg-ellátást 71 ezer ember vette igénybe. A 726 ágyas intézményben 160 orvos és 754 egészségügyi szakdolgozó gyógyít.

Két éve készült el az intézmény 5600 négyzetméteres új központi épülete egy 5,8 milliárd forintos beruházás részeként, majd a következő két évben sürgősségi ellátásra 1,2 milliárd, műszerfejlesztésre 1,2 milliárd forintot fordítottak.

A tatai Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórházban 2012-ben szűnt meg az aktív és krónikus belgyógyászati ellátás, azóta az intézmény rehabilitációs szakkórházként működik, 60 ágyas kardiológiai és 45 ágyas mozgásszervi rehabilitációs osztállyal. Két éve a kórház új szárnyaként egy 41 ezer embert ellátó új szakrendelőt adtak át, 900 millió forint ráfordításával.