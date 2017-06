Már a spájzban

Az Európai Parlament újabb ügyben függesztette fel Kovács Béla mentelmi jogát

Fotó: MTI

Újabb ügyben függesztette fel Kovács Béla jobbikos európai parlamenti (EP-) képviselő mentelmi jogát csütörtökön a testület brüsszeli plenáris ülése.

Kovács mentelmi jogának felfüggesztését Polt Péter legfőbb ügyész indítványozta tavaly szeptemberben az Európai Unió csalás elleni hivatalától (OLAF) érkezett jelentések alapján. A képviselő a gyanú szerint 2012-2013-ban gyakornoki szerződést kötött négy magánszeméllyel, de valójában az érintettek nem is jártak Brüsszelben és semmilyen munkát nem végeztek.

Sajtóhírek szerint a képviselőt gyanúsítottként idézheti be a Központi Nyomozó Főügyészség csalás és magánokirat-hamisítás miatt.

Az EP jogi bizottsága hétfőn tett javaslatot Kovács mentelmi jogának felfüggesztésére. A határozatban kitértek rá, hogy a képviselő háromszor is elfogadta a testület meghívását egy meghallgatásra, azonban végül egyszer sem jelent meg.

A képviselő mentelmi jogát egy másik ügyben már felfüggesztette az uniós parlament 2015 októberében, miután Kovács egy jelenleg is aktív, egykori KGB-ügynökkel kapcsolatos nyomozás során az Alkotmányvédelmi Hivatal látókörébe került. A polgári elhárítás figyelmét az keltette fel, hogy rendszeresen találkozott konspiratív módon orosz diplomatákkal, és havi rendszerességgel látogatott Moszkvába.

A jogi védettség konkrét bűncselekmény gyanúja miatt kérhető, minden újabb ügyben ismét kérelmezni kell.