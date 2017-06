Telekommunikáció

Magyarok százezrei veszíthetik el a mobilszámukat

Már csak harminc napjuk van a feltöltőkártyásoknak, hogy a SIM-kártyájuk alapján adatot egyeztessenek a szolgáltatójuknál, utána megszűnik az előfizetésük. Komoly roham várható június végén. 2017.06.01 13:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Már csak harminc napja maradt azoknak a feltöltőkártyásoknak, akik 2017 előtt vásárolt SIM-kártyájuk kapcsán még nem egyeztették személyes adataikat szolgáltatójuknál. Aki ezt nem teszi meg június 30-ig, annak megszűnik az előfizetése - hívja fel ismételten a figyelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).

Az adategyezetetés nagyjából négymillió ügyfelet - azaz ennyi aktivált SIM-kártyát - érint, de eddig mindössze harmaduk vette fel a kapcsolatot a szolgáltatójával, így mind a szolgáltatóknak, mind az ügyfeleknek bele kell húzni - mondta dr. Karl Károly hírközlés-felügyeleti főosztályvezető.

Különösen érdemes észben tartani a határidőt az iskolai nyári szünidő beköszöntével, nehogy épp a nyaralás alatt szűnjenek meg az előfizetések.

Azoknak az ügyfeleknek, akik június 30-ig nem egyeztetik az adataikat, megszűnik az előfizetésük, és prepaid kártyájukat deaktiválják.

"A szolgáltatók ígérete szerint, elviekben megmarad a telefonszám és az egyenleg is, csak a szerződés szűnik meg, s a határidőt követően ha megtörténik az adategyeztetés, újra aktiválhatják. Ugyanakkor törvényi keretük megvan rá, hogy az egyenleget is töröljék, s csak új szerződés megkötésével tudjanak ismét kártyához jutni és telefonálni" - figyelmeztet az NMHH szakembere.

"A várható tumultus elkerülése érdekében az NMHH arra kéri az előrefizetős SIM-kártya tulajdonosokat, hogy maguk kezdeményezzék az ügyintézést, ne várják meg június utolsó napjait, és ahol lehet, lehetőség szerint válasszák az online adategyeztetést.

Becsléseink szerint ugyanis félő, hogy sokan az utolsó napokra hagyják ennek elintézését, s akár százezrek is kicsúszhatnak a határidőből" - mondta dr. Karl Károly. Pedig a művelet csupán pár perc, a szerződésben szereplő személyazonosságát, és személyi igazolványa, jogosítványa vagy útlevele érvényességét ellenőrzik.