"Elég volt"

Utcára vonultak a mentősök Budapesten

"Elég volt" jelszóval mentődolgozók és szimpatizánsaik, mintegy kétszázan demonstráltak béremelésért és a munkakörülmények javításáért szerdán a fővárosban, az Országos Mentőszolgálat Markó utcai székháza előtt. 2017.05.31 16:59 MTI

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ), valamint a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezetének mentő tagszervezete által rendezett tiltakozáson Kusper Zsolt, a MOMSZ elnöke hangsúlyozta: a kormányzati állítással szemben, amely szerint 293 ezer forint az átlagos bér az Országos Mentőszolgálatnál, a valóságban átlagosan nettó 119 ezer forintot visznek haza a dolgozók, és évek óta megoldatlan a munkaruha biztosítása is.



Addig nem hagyják abba a demonstrációkat, ameddig a jelenlegi bruttó keresetek nem válnak nettóvá és nem vezetnek be a mentők számára is életpályamodellt - tette hozzá a szakszervezeti vezető.