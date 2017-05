Illegális bevándorlás

Tuzson: többfelől érkezik támadás a magyar határzár ellen

Többfelől érkezik támadás a magyar határzár ellen, így az Európai Bizottságtól és az Európai Parlamenttől (EP) is - mondta a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szerdán az M1 aktuális csatornán. Tuzson Bence arról is beszélt, hogy a nemzeti konzultáció kérdőíveit szerdán még ki lehet tölteni.

Az államtitkár hangsúlyozta: a schengeni határt minden országnak meg kell védenie, és van egy politikai törekvés, amely "időnként jogi köntösbe bújik", hogy az Európai Unió változtassa meg a bevándorláspolitikát, engedjen be mindenkit az EU területére. A bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, amelynek lényege, hogy "szüntessük meg a tranzitzónákat", az EP pedig hozott egy határozatot, amely támadja a magyar határőrizeti rendszert és "védelmébe vett egy terroristát" - tette hozzá.

Tuzson szerint a magyar bevándorláspolitika eredményeit akarják megszüntetni.

Kiemelte azt is, hogy a Magyarország bevándorláspolitikája akkor lehet sikeres, ha az emberek támogatását maga mögött tudja; ezzel kapcsolatban említette, hogy a nemzeti konzultáció kérdőíveit szerdán még ki lehet tölteni.