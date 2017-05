Belügy

Orbán elleni merénylet - még mindig fogva tartják a gyanúsítottakat

A TEK másfél évvel ezelőtt fogott el két férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy merényletet akartak elkövetni a miniszterelnök ellen. 2017.05.31 09:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: MTI

Még mindig tart a vizsgálat annak a két férfinak az ügyében, akiket másfél évvel ezelőtt fogott el a Terrorelhárítási Központ (TEK), mert belügyi vezetők közlése szerint merényletet akartak elkövetni Orbán Viktor miniszterelnök ellen - írja a 24.hu.

A 62 éves gödöllői M. Pétert és a 60 éves budapesti M. Gyulát 2015 novemberében fogták el, amikor éppen Budapest felé autóztak. Sorozatlövő fegyvereket, hangtompítókat és éles lőszereket is találtak náluk. A Magyar Idők szerint egyelőre csak lőfegyverrel és lőszerrel való visszaéléssel tudták meggyanúsítani őket - annak ellenére is, hogy a hazkutatáskor olyan feljegyzések is előkerültek, amelyek alátámasztják, hogy valóban merényletre készültek a miniszterelnök ellen.

A két férfi az egykori rendészeti államtitkár, Tasnádi László szerint kapcsolatban állt a Magyar Nemzeti Hadsereggel (MNH), de a paramilitáris szervezet elhatárolódott a merénylettől - írta a kormánypárti lap, amely szerint a nyomozás határideje 2017. szeptember 21, de azt valószínűleg meghosszabbítják majd.