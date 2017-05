Érettségi

Véget értek az írásbelik, hamarosan kezdődnek az emelt szintű szóbelik

A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgák során 16 napon 1170 helyszínen mintegy 108 500 diák tett érettségit. 2017.05.29 11:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: MTI

Befejeződtek az írásbeli érettségik, a vizsgák következő állomásaként június 8-án megkezdődnek az emelt szintű szóbelik - közölte az Oktatási Hivatal (OH).

A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgák során 16 napon 1170 helyszínen mintegy 108 500 diák tett érettségit.

Az írásbeli vizsgák szervezése során az Oktatási Hivatal munkatársai 912 180 feladatlapot és 16 227 CD-t csomagoltak be 38 523 biztonsági fóliatasakba, és juttattak el problémamentesen az érettségizőknek 7 484 dobozban, időben a helyszínekre.

Az írásbeli vizsgák feladatlapjai, valamint az azokhoz tartozó javítási-értékelési útmutatók az előzetes ütemezésnek megfelelően, folyamatosan kerültek fel az OH honlapjára (www.oktatas.hu). Május 27-én 8 órától már mind a 683 vizsgaanyag megtekinthető a hivatal honlapján.

A kijavított vizsgadolgozatokat a vizsgázók a saját iskolájukban megtekinthetik, és - ha úgy vélik, hogy az elbírálás nem a központilag közzétett javítási-értékelési útmutató szerint történt - észrevételt tehetnek a javítással kapcsolatban. Az emelt szintű vizsgadolgozatok megtekintésének dátuma országosan egységes, június 6-a, a középszintű vizsgadolgozatok megtekintési ideje az iskola döntésétől függően ettől eltérhet.

Azok a diákok, akik közvetlenül a vizsgaszervező kormányhivatalok valamelyikénél jelentkeztek érettségire, a vizsgabehívójukról, illetve az OH honlapjáról értesülhetnek arról, hol tekinthetik meg a kijavított dolgozataikat. A megtekintés napja a vizsga szintjétől függetlenül szintén június 6-a.

Az érettségi vizsgák következő szakasza az emelt szintű szóbeli vizsgák időszaka lesz. Június 8. és 15. között 181 vizsgahelyszínen, 2 809 tantárgyi bizottság előtt csaknem 41 000 szóbeli vizsgát tartanak majd meg.

Az érettségizők emelt szinten 94-féle vizsgatárgyat választottak, amelyek mindegyikéből van szóbeli vizsga is. Az emelt szintű szóbeli vizsgákat a húsz megyei/fővárosi kormányhivatal szervezi.

Az OH által elkészíttetett szóbeli tételek a kormányhivatalok közreműködésével jutnak el a háromtagú tantárgyi bizottságokhoz. Ezek elnökét és tagjait a vizsgaszervező kormányhivatal bízza meg.

A vizsgázó teljesítményét az adott tantárgyi bizottság mindhárom tagja a vizsgatárgy leírásában, jogszabályban rögzített szempontok alapján, egyéni értékelőlapon, külön-külön értékeli, majd az egyéni értékelések egyeztetése után közösen tesznek javaslatot az érettségi vizsgabizottságnak a vizsgázó teljesítményének minősítésére. A tantárgyi bizottság egyéni osztályozóívet állít ki minden vizsgázóról, azt a vizsgaszervező kormányhivatal küldi meg az illetékes érettségi vizsgabizottságnak.

A középszintű szóbeli vizsgákat az emelt szintű szóbeliket követően, június 19-től 30-ig tartják az érettségi vizsgát szervező középiskolákban.