Gyermekvasút

Koncertekkel, kiállítással várja a családokat vasárnap a Gyermekvasút

Fotó: MTI

Koncertekkel, bűvészműsorral, kiállítással és játékokkal várja a családokat vasárnap a Gyermekvasút.

A MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasútján vasárnap, gyereknap alkalmából a 14 éven aluliak díjmentesen utazhatnak. Hűvösvölgy állomáson egész nap színpadi programokkal kedveskednek a látogatóknak, fellép az Apacuka zenekar, az Animal Cannibals, Kovácsovics Fruzsina, Fedor Kyra és Farkasházi Réka is - közölte a MÁV az MTI-vel.

A zenei programok mellett a vasútállomáson kertivasutazhatnak, hajtányozhatnak is a gyerekek vagy részt vehetnek egy bűvészelőadáson is. Több helyszínen lesz vasútmodell-bemutató a Gyermekvasút Vasútmodellező Szakköre és a Széchenyi Vasútmodellező Club részvételével, illetve környezetvédelmi oktató műsort is tart az Élő Mini-Világ Alapítvány.

A Piatnik játszósarokban többféle társasjátékot lehet kipróbálni, de lesz tűzoltóautó-bemutató, alkotóház és gyermekfoglalkoztató is.

A nap folyamán a Gyermekvasút történetét bemutató kiállítás várja a látogatókat.