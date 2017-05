Biztonság

Fémkereső kapukat, röntgeneket szereltek fel a bíróságokon

Fémdetektoros kapukat, csomagvizsgálókat szereltek fel, valamint kézi fémkeresőket és számítógépeket is kaptak a bíróságok a Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott biztonságnövelő projekt keretében. 2017.05.27 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) az MTI-t pénteken arról tájékoztatta, hogy 108 fémdetektoros kaput, 72 csomagvizsgáló röntgenalagutat, 150 kézi fémkeresőt, 1185 számítógépet és 165 hálózati eszközt szereztek be.



A közlemény szerint a pénteki zárórendezvényen Handó Tünde, a hivatal elnöke Peter Burkhard, Svájc magyarországi nagykövete és Pintér Sándor belügyminiszter jelenlétében azt mondta, az igazságszolgáltatás és a bírák iránti bizalomhoz hozzátartozik az is, hogy a bíróságok fizikailag is biztonságosak legyenek.



Az OBH célja, hogy a modern, 21. századi követelményeknek megfelelő biztonságtechnikai berendezésekkel a bíróságok biztonsági szintjét tovább emelje - írták.



A 2012-ben elindított projekt műszaki alprojektjének eredményeként minden bírósági épületben repülőtéri eszközökkel megegyező, korszerű detektoros fémkereső kapuk működnek. Emellett az épületek 70 százalékában csomagvizsgáló röntgen is található. 2016-ban 251 őrzés-védelemmel foglalkozó szakember képzése is megtörtént - olvasható a közleményben.



Az informatikai alprojekt keretében összesen 901 új tárgyalótermi és 284 új irodai számítógépet szereztek be, ezek működését 165 hálózati eszköz segíti. Fontos fejlesztés, hogy az OBH saját források felhasználásával közvetlen kapcsolatot épített ki állami nyilvántartásokkal. Ennek köszönhetően jobban védhetőek az ügyfelek adatai, a bíróságok pontosabb lakcímadatok alapján dolgoznak, és hamarabb hozzájutnak az adatokhoz.



Svájc az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott tagországok részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 5 éven keresztül összesen 1 milliárd svájci frank hozzájárulást biztosított. Az OBH a biztonság, stabilitás reformok témában pályázott sikerrel, és 4,2 millió svájci frank támogatásban részesült.