Jogerős

Letöltendő fogházbüntetést kapott a 80 éves debreceni gázoló

Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt jogerősen két év letöltendő fogházra ítélték és végleg eltiltották a járművezetéstől a 80 éves S. Jánost, aki 2015 februárjában két gyalogost elütött Debrecenben. Az egyik áldozat a helyszínen meghalt, a másik maradandó fogyatékosságot szenvedett.



A Debreceni Járásbíróság elsőfokú ítéletét csütörtökön hagyta helyben a Debreceni Törvényszék, így az jogerős és végrehajtható - közölte a törvényszék sajtótitkára az MTI-vel.



Veszprémyné Szajkó Márta hozzátette: az ítélet szerint a vádlott leghamarabb büntetése felének letöltése után szabadulhat feltételesen, és meg kell fizetnie 357 ezer forint bűnügyi költséget is.



A tényállás szerint 2015. február 15-én délelőtt a vádlott derült, napos időben, jó látási viszonyok között Debrecenben, az Alma utca és a Kaskötő utca kereszteződésénél 75-85 kilométeres óránkénti sebességgel haladt. Nem tudta bevenni a derékszögű kanyart, és elütötte a két gyalogost, majd 68-75 kilométeres sebességgel kerítésnek ütközött.



A vádlott teljes körű beismerő vallomást tett. A szakvélemény szerint a baleset akkor is bekövetkezett volna, ha a vádlott betartja a sebességhatárt, a nedves úton ugyanis csak 23-35 kilométeres sebességgel tudott volna bekanyarodni.



A bíróság súlyosító körülményként értékelte egyebek mellett azt, hogy egy ember meghalt, a másik pedig elveszítette munkaképességét. Ugyancsak súlyosító körülmény, hogy a vádlott a baleset előtti két éven belül két közlekedési szabálysértést is elkövetett.



A bíróság megállapította, hogy a vádlott egészségi állapota miatt már nem alkalmas a közúti vezetésre, ezért végleg eltiltotta tőle.