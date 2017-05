Tragédia

Borzalmas részleteket árultak el a negyedikről kizuhant kislány szülei

Mint arról a ma.hu is beszámolt, szörnyű baleset történt múlt szombaton Kistarcsán: kizuhant a negyedikről egy kislány. A kórházban órákig küzdöttek az életéért, ám a kicsi sajnos belehalt sérüléseibe.



A megtört szülők a Tényeknak meséltek a tragédiáról, amit soha nem lesznek képesek feldolgozni.



A szülők éjszakai műszakban dolgoztak, a gyerekre a korábbi sajtóhírekkel ellentétben nem a nagymamája, hanem a keresztanyja vigyázott.



Keresztanyja azonban egyedül hagyta az alvó kislányt.



A férfi a Tényeknek elmondta, hazafelé tartván, a HÉV-megállóban találkoztak a gyerekre vigyázó nővel, aki azt mondta nekik, a kislány alszik.



A szülők ekkor rettenetesen megijedtek, hazarohantak, de nem találták sehol a gyereket. Aztán látták, hogy nyitva az ablak, és oda van tolva egy szék. Az anya a Tényeknek elmondta, ekkor már tudta, hogy nagy baj van.



A kislányt édesapja találta meg a betonon fekve. Azt monda, örökre beleégett a kép, amit akkor látott. Felkapta az eszméletlen gyereket, felrohant vele a lakásba, majd a szomszédban lakó orvos elkezdte újraéleszteni.



A kórházban órákig küzdöttek az életéért, de sajnos már nem tudták megmenteni.



"Csináltak egy szobát, ahova ő be volt fektetve, ahol elbúcsúzhattunk tőle. Akkor már már ki volt hűlve a pici teste"- mondta a gyászoló anya.



A szülők azt állítják, a keresztanya szívességből vigyázott a gyerekre, de sohasem hagyhatta egyedül.



"Tegnap felhívott minket a rendőrség, és azt mondták, hogy az ablakot ő hagyta nyitva ezt a gyerek nem tudta kinyitni" – mondta az anya a Tényeknek. A tragédia óta kétszer is beszéltek a nővel, aki azonban nem kért bocsánatot. Azt mondta a családnak, hogy "nem érzi magát felelősnek, és hogy zárva volt az ablak".