Manchesteri robbantás

Pintér: bizonyos rendezvényeken fokozott biztosítás lesz

hirdetés

Pintér Sándor belügyminisztere példaként emelte ki a budapesti FINA vizes világbajnokságot, a magyarországi Forma-1-es futamot és a nyári Sziget fesztivált. Utóbbi közönségét a manchesteri rendezvényközpont hétfő esti koncertjének közönségéhez hasonlította, amely ellen terrortámadást követtek el.



A nemzetbiztonsági bizottság csütörtök délelőtti ülésén Pintér Sándor az eredetileg tervezett napirend szerint nyílt ülésen tartotta volna meg szokásos beszámolóját. Az ülés kezdetén viszont Molnár Zsoltnak, a testület szocialista elnökének kérésére zárt ülést rendeltek el.



A miniszter a zárt ülésről távozva újságíróknak elmondta: a testület előtt beszámolt a Belügyminisztérium (BM) éves munkájáról. Azt is kiemelte, hogy a nemzetbiztonsági az egyik legaktívabb bizottság, a testület és a BM együttműködését pedig harmonikusnak nevezte.



Közölte, a nemzetbiztonsági bizottság elfogadta a belügyi beszámolót, egyúttal javaslatokat tettek arra, hogy a terrorelhárítás, a kémelhárítás és az informatikai fejlesztések területén milyen irányt vegyen a BM fejlesztése.



A miniszter fő célkitűzésnek nevezte a technikai fejlesztéseket, és ezzel együtt különösen fontosnak mondta a terrorelhárítás területét. Megjegyezte: a manchesteri merénylet is azt igazolja, hogy Európában nem csökkent, hanem nőtt a terrorveszély. Ugyanakkor azt mondta, hogy Magyarország szerencsés helyzetben van, mert az illegális migráció visszaszorításával kevesebb olyan ember juthat be az országba, aki ilyen cselekményre képes.



Magyarországon nem indokolt a terrorkészültség emelése, továbbra is a közepes szint van érvényben - jelentette ki Pintér Sándor.



Hétfő éjjel a Manchester Arena előcsarnokában, Ariana Grande amerikai énekesnő koncertjének végén robbantott fel pokolgépet a 22 éves, líbiai származású, Angliában született és ott felnőtt Salman Abedi. Az öngyilkos merényletben 22 ember halt meg, és mintegy hatvanan megsebesültek.



Nagy-Britanniában kedden a legmagasabb, kritikus fokozatra emelték a terrorellenes készültségi szintet.