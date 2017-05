Oktatás

Országos kompetenciamérést tartanak az iskolákban

hirdetés

A mérés – a sajátos nevelési igényű tanulók egy szűk csoportját kivéve – az adott évfolyamokon minden tanuló számára kötelező, 2635 iskola 3566 telephelyén, így a mérésben idén összesen 268 440 diák – a 6. évfolyamon 92 988, a 8. évfolyamon 88 673, a 10. évfolyamon 86 779 tanuló – vesz rész.



A teljes körű kompetenciamérés célja a tanulók képességeinek, készségeinek feltérképezése, ezért a vizsgált területek részletes lefedését biztosító, különböző nehézségű kérdésekből álló feladatsorokat oldanak meg a diákok.



Az Oktatási Hivatal közleményében kitértek arra is, hogy a mérési eredmények értékelésének szempontjából rendkívül fontosak a tanulók szociokulturális helyzetét felmérő kérdőívek. Azt javasolják, hogy a diákok a kérdőíveket szüleikkel együtt töltsék ki, hiszen a legtöbb kérdés a család egészét érinti. A kitöltés önkéntes, a válaszokat az érintett tanulók és szüleik hozzájárulása nélkül az iskola nem ismerheti meg, azokat nem kezelheti.



A kitöltött tanulói kérdőívek kezelésének szabályaira az Oktatási Hivatal külön levélben is felhívta az intézmények figyelmét – jelezték, hozzátéve: amennyiben a tanuló és szülei nem kívánnak a kérdőív minden egyes kérdésére válaszolni, azt hiányosan is visszaküldhetik, hiszen az így is értékelhető.



A kérdőívek adataiból képzett, a tanulóközösség szociokulturális hátterét megjelenítő családiháttér-index segítségével összehasonlíthatóvá válik az azonos, vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató iskolák teljesítménye. Így megmutatkozhat azon iskolák rendkívül értékes pedagógiai munkája is, amelyek a nehezebb körülmények között élő vagy gyengébb képességű tanulókkal foglalkoznak.