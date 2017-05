Menekültválság

Szijjártó: Európában a biztonság megteremtése a legfontosabb

A külgazdasági és külügyminiszter szerint most a legfontosabb feladat Európában a biztonság megteremtése, minden intézkedésnek ezt kell szolgálnia. 2017.05.23 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI

Szijártó Péter az M1 aktuális csatornán kedden azt mondta: azzal, hogy Európa az elmúlt két évben körülbelül 1,5 millió "azonosítatlan hátterű és szándékú" embert engedett be, óriási biztonsági kockázatot vállalt.

A miniszter szerint ha megnézzük, hogy 2015 óta hány terrorcselekmény történt Európában, akkor nem alaptalan az a kijelentés, hogy az illegális bevándorlás egyik következményeként a terrorfenyegetettség soha nem látott mértéket öltött. Hozzátette, a helyzetet komolyan kell venni, beszélni kell erről a kérdésről, és Európának meg kell védenie magát.

Szijjártó a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában kedden azt mondta, senkinek sem lehet oka arra, hogy illegálisan átlépje a szerb-magyar határt, mert Szerbiában senkinek sincs veszélyben az élete. Az pedig nem alapvető emberi jog, hogy valaki önkényesen kiválasztja a lakóhelyét és azért, hogy oda eljusson, megsérti a határokat.

A miniszter szólt arról is, hogy a Romániába érkező illegális bevándorlók száma egy év alatt 70 százalékkal nőtt, idén eddig több mint ezer migráns lépett be Romániába, míg tavaly ugyanebben az időszakban körülbelül 600.

Ha a magyar kormány úgy látja, hogy Románia felől nő a migrációs nyomás, megteszi a szükséges intézkedéseket, például kerítést épít - közölte.