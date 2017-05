Belpol

A kormánypártok szerint egyértelmű, hogy Botkának van takargatnivalója

A KDNP-s Hollik István szerint ezért szavazta le a szegedi közgyűlés azt a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást, amelyet a Fidesz frakcióvezetője kezdeményezett az MSZP-s politikus ellen. 2017.05.22 12:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A kormánypártok szerint a szegedi közgyűlés illetékes bizottságának elutasító döntésével egyértelművé vált: Botka Lászlónak, az MSZP miniszterelnök-jelöltjének van takargatnivalója vagyoni helyzetével összefüggésben.

Hollik István, kereszténydemokrata országgyűlési képviselő hétfői budapesti sajtótájékoztatóján felidézte, hogy előző héten a szegedi Fidesz frakcióvezetője vagyonnyilatkozat-tételi eljárást kezdeményezett Botka László polgármester, az MSZP miniszterelnök-jelöltje ellen.

Tették ezt azért, mert számos zavaros információ került elő az elmúlt másfél hónapban Botka vagyoni helyzetével összefüggésben.

Mint közölte: hétfőn reggel a szegedi közgyűlés illetékes bizottsága tárgyalta a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást és a szocialisták leszavazták a kezdeményezést. Így most már biztosan állítható, hogy Botka Lászlónak takargatnivalója van vagyoni helyzetével kapcsolatban, és a szegedi MSZP falaz neki - mondta Hollik István.

A kormánypárti politikus szerint ugyanakkor tisztánlátásra lenne szükség, mert továbbra sem egyértelmű, miből vásárolták azt a 25 milliós dzsipet, amivel Botka László felesége közlekedik.

Kitért arra a halastóra és kertrészre is, amit Botka szintén kifelejtett vagyonnyilatkozatából. Nem egyértelmű az sem, hogy egy vagy két luxusórája van, és a feleségétől kapta-e? - sorolta kérdéseit.

Kérdések vannak, ezeket szerették volna tisztázni - mutatott rá, hozzátéve: Botka László azonban nem akarja, hogy a magyar emberek megtudják az igazságot vagyoni helyzetéről.

A KDNP-s politikus a Budapest Park sorsára, esetleges bezárására vonatkozó kérdésre azt mondta: Budapest egy pezsgő és izgalmas város, egyre több fiatal látogatja, köztük egyre több külföldi. Ez többek között a Budapest Parkhoz hasonló szórakozóhelyeknek is köszönhető - mutatott rá, hozzátéve: ő a maga részéről biztosan nem támogatja, hogy bezárják a parkot.