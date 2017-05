Baleset

Szülei kezdték újraéleszteni a negyedikről kizuhant kislányt

Mint arról a ma.hu is beszámolt, belehalt sérüléseibe a hároméves kislány, aki kizuhant a negyedikről szombaton Kistarcsán.



A TV2 Tények című műsora újabb részleteit tárta fel a megdöbbentő esetnek.



Kiderült, mindkét szülő éjszakai műszakban dolgozik, a nagymama vigyázott a gyerekre, ám csak hat óráig ért rá, aztán elment. A gyermek így nagyjából fél órára egyedül maradt. Kimászott a tetőre, majd lezuhant.



Amikor a szülők hazatértek, nem találták a gyereket. Az ablakon kinézve vették észre, hogy Panna a ház mellett fekszik. Lerohantak hozzá, felvitték a lakásba és elkezdték újraéleszteni. Közben hívták a mentőket.



Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Tényeknek elmondta, hogy "párhuzamos riasztással a Mátyásföldi esetkocsi és a gyermekrohamkocsi is a helyszínre érkezett, de a kislányt sajnos élettelenül találták. Sikerült újraéleszteni, de azonnal látszott, hogy koponyasérülést, belső vérzéseket, csonttöréseket is szenvedett. Válságos állapotban tudták csak kórházba szállítani. A kórházban is órákig küzdöttek érte, de délutánra meghalt."



A rendőrség továbbra is vizsgálja a tragédia körülményeit, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt nyomoznak.



Az M1-en megszólaltatott büntetőjogász közben arra hívta fel a figyelmet, hogy a tényállás pontos tisztázása és feltárása előtt nem szabad "előre ítéletet mondani".