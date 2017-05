Fidesz

Németh Szilárd: elképesztő, hogy az EP védelmébe vesz egy terrorizmusért elítélt migránst

A Fidesz politikusa szerint Brüsszel minden eddiginél keményebb támadást indított az ország ellen, de "Magyarország összefog az emberekkel és a végsőkig kitart". 2017.05.21 15:50 MTI

Fotó: MTI

A Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint elképesztő, hogy az uniós szerződés hetedik cikke szerinti eljárás Magyarország elleni megindításának előkészítéséről szóló határozatban az Európai Parlament (EP) menteget és védelmébe vesz egy terrorizmus miatt elítélt migránst.

Németh Szilárd vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a határozatban hivatkoznak a terrorizmusért tíz év börtönbüntetésre ítélt Ahmed H. nevű szír férfire, aki 2015. szeptember 16-án egy megafonon keresztül irányította a magyar határt megtámadó migránsokat.

A kormánypárti politikus szerint ez is azt bizonyítja, hogy azért szavazta meg az EP a határozatot, mert Magyarország nem hajlandó beengedni az illegális bevándorlókat.

Brüsszel minden eddiginél keményebb támadást indított az ország ellen, de "Magyarország összefog az emberekkel és a végsőkig kitart", mert első az ország szuverenitása és a magyar emberek biztonsága - jelentette ki Németh Szilárd.

A politikus úgy fogalmazott, példa nélküli és megmagyarázhatatlan az is, hogy a magyar baloldali EP-képviselők minden kritika nélkül megszavazták az előterjesztést, megalkotásában pedig Niedermüller Péter, a DK és Jávor Benedek, a Párbeszéd politikusa is részt vett.

Arra a kérdésre, hogy mit lép most a kormány, azt mondta, Magyarország az EU tagja, az EU-nak pedig vannak szabályai. Ha az unió megkeresi valamilyen ügyben Magyarországot, akkor a kormány tárgyalni fog, de nem enged az álláspontjából.