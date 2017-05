Vádemelés

Otthagyta a gyereket a babakocsiban az út szélén

hirdetés

A XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség vádirata szerint a 34 éves nő 2016. augusztus 31-én kora este a XX. kerületi Pozsonyi utcában egy szemetes mellé kirakott használt tárgyak között kutatott. A bódult állapotban lévő vádlottal volt a nő akkor 14 hónapos kisfia is.



Ezután néhány használt tárgyat bezsákolt, majd elsétált a helyszínről úgy, hogy 14 hónapos gyermekét az út szélén, a babakocsiban hagyta.



Az utcában lakók észlelték, hogy a nő a gyermeket hátrahagyva elsétál, majd megpróbálták megkeresni, de nem találták, ezért értesítették a rendőrséget. A rendőri intézkedés során a magára hagyott kisfiút -az életkorára figyelemmel - gyermekkórházba szállították.



A rendőrök a vádlottat végül csak másnap reggel találták meg egy XXIII. kerületi lakásban, még akkor is bódult állapotban.



A történtek miatt az illetékes gyámhivatal a gyermeket ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél helyezte el.



A vádlott azzal, hogy 14 hónapos gyermekét az utcán magára hagyta, súlyosan megszegte a szülői nevelési, gondozási és felügyeleti jogból eredő kötelezettségét, és súlyosan veszélyeztette a kiskorú testi fejlődését is. Mindezek alapján az ügyészség kiskorú veszélyeztetésével vádolja a nőt, amely bűncselekmény törvény szerinti büntetési tétele egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.