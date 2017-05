Közlekedés

Levegő Munkacsoport: az autómegosztás oldhatja meg a városi közlekedés problémáit

Az autómegosztás oldhatja meg a városi közlekedés problémáit, a légszennyezést, a túlzott forgalmat és a parkolási gondokat a Levegő Munkacsoport szerint.

Az egyesület tanulmánya szerint elavult, 20. századi szemlélet az autót a szabadság kiteljesedésének tekinteni: a mindennapi élethez szükséges mobilitás épp a forgalomtól leginkább szenvedő nagyvárosokban váltható ki kerékpárral, tömegközlekedéssel vagy gyalogos közlekedéssel.



Lehetséges megoldásként az autómegosztást vagy más néven a közautózást javasolják a fenntarthatatlan egyéni autóhasználat kiváltására. Ennek ésszerűsége mellett szól például, hogy most többségében a gépkocsik élettartamuk 95 százalékában kihasználatlanok, a parkoló autók óriási holt tőkét jelentenek.



Az idézett kutatások egyike szerint egy megosztott használatban működő jármű átlagosan 6-8 autót válthat ki. A közös járműhasználat a háztartások kiadásait is mérsékelheti, ezért - egy amerikai felmérés szerint - a közautózást használók, főleg a fiatal családosok a gazdaságosságot tartják az autómegosztás legfőbb előnyének - olvasható a tanulmányban.



A Levegő Munkacsoport az elektromos motorok terjedésnél is az autómegosztás jelentőségét hangsúlyozza, mivel a villanyhajtású autók csak a légszennyezést mérséklik, a forgalmi és a parkolási gondokat nem. Utóbbiakat csak a gépkocsik számának csökkentésével lehet megoldani, ezért az egyesület szerint csak a taxiként működő vagy a tömegközlekedésben részt vevő elektromos járműveket kellene támogatni. Hozzátették egyúttal, hogy a szemléletformáláson túl az önkormányzatok segítségére is szükség van: a közösségi használatú autók számára ugyanúgy ingyenes parkolást kell biztosítani, mint a saját használatban lévőkre.