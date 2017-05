Közigazgatás

Ingyenes mobilalkalmazással kereshető, hol lehet közügyeket intézni

Ingyenes mobilalkalmazással kereshető, hol lehet közügyeket intézni

A kormányhivatalok és különböző közintézmények elérhetőségeit is tartalmazza az az ingyenesen letölthető mobiltelefonos alkalmazás, amely a fővárosban, valamint nyolc hazai nagyvárosban szolgál iránytűként az ügyintézéshez - közölte a fejlesztést irányító cég kommunikációs ügynöksége csütörtökön az MTI-vel.



Az Androidos és iOS rendszereken futó 1x1 nevű applikáció segítségével megtalálhatók a legfontosabb közintézmények, például a kormányhivataloknak, az önkormányzati és közszolgáltató szervezetek ügyfélszolgálatainak telefonszámai, e-mail-címei, nyitva tartásuk ideje. Az alkalmazással elérhető az egyetemek, a könyvtárak, a múzeumok, sőt például a bankautomaták listája is, de a Közérdekű információk menüpont alatt a szeretetszolgálatok, a hajléktalanokat segítő szervezetek és az állatmenhelyek is megtalálhatók.



A közlemény idézi Rozsnyói Balázst, a fejlesztést irányító Kerekes Kft. vezetőjét, aki szerint az alkalmazás a hivatalos ügyintézéshez szükséges információkon túl a szabadidős programszervezésben is segítséget nyújt. A felhasználók a Budapest1x1-gyel kulturális, sport- vagy akár gyerekprogramok, a főváros számos népszerű szórakozóhelyének, rendezvényközpontjának eseményei közül válogathatnak, és az aktuális moziműsort is elérhetik.



A Budapest1x1 applikációban kerületi bontásban szintén elérhető az ügyeletes gyógyszertárak, kórházak listája.



A budapesti mellett elérhető a Pécs1x1, a Miskolc1x1, a Debrecen1x1, a Nyíregyháza1x1, a Szolnok1x1, a Szeged1x1, a Szekszárd1x1 és a Békéscsaba1x1 is.



A fejlesztők ígérete szerint hamarosan Eger, Salgótarján, Kecskemét, Kaposvár, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Siófok és Sopron lakosai is használhatják majd az 1x1 alkalmazást.