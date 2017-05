Adózás

Már csak öt nap van a személyi jövedelemadó-bevallások leadására

2017.05.18

A közlemény szerint a Bécsi úti bevásárlóközpontban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai várják az ügyfeleket fél 9-től délután 1 óráig a bevallási tervezetek véglegesítésére, de a szakemberek a papíralapú bevallás kitöltésében is segítenek.

Korábban postán csaknem 820 ezren kapták meg a bevallási tervezetet a NAV-tól. Az adóhivatal felhívta a figyelmet, hogy akiknek visszajár a befizetett adóból vagy fizetniük kell a bevalláskor és részletfizetést kérnének, azoknak a bevallási tervezet személyre szabott mellékletét kell kitölteni és visszaküldeni május 22-ig.

Emellett mindenki, aki maga készít szja-bevallást, vagy a tervezetet fogadja el - sőt még az az egyéni vállalkozó is, aki februárban nem nyilatkozott a felajánlásról, május 22-én éjfélig rendelkezhet adója 1+1 százalékáról.

A NAV tájékoztatott arról is, hogy akik elakadnak a tervezet jóváhagyásában, esetleges kiegészítésében, vagy a felajánlásban, az adóhivatal általános tájékoztató rendszerét hívhatják. A hivatal munkatársai munkanapokon 8.30-tól 18 óráig, hétvégén 8.30-tól 13.30-ig fogadják a személyi jövedelemadózással kapcsolatos kérdéseket.