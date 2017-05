Kormány

Meghosszabbítják a nemzeti konzultációs kérdőívek visszaküldési határidejét

A kormány a Fidesz-frakció javaslata alapján május 31-ig meghosszabbítja a nemzeti konzultációs kérdőívek visszaküldési határidejét - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ szerdán az MTI-vel. Jelezték azt is, már biztos, hogy a mostani lesz az eddig legsikeresebb kormányzati konzultáció, mivel a résztvevők száma elérte a másfél milliót.



A központ tájékoztatása szerint a határidő meghosszabbítása azért indokolt, mert változatlanul több tízezres nagyságrendben érkeznek vissza a kérdőívek, és a kormány szeretné biztosítani, hogy minden állampolgár elmondhassa a véleményét.



A határidő-hosszabbítást a Brüsszellel folytatott jelenlegi viták is indokolják - jegyezték meg. Hozzátették: a meghosszabbított határidő az ellenzéki pártok számára is jó lehetőséget jelent arra, hogy végre ismertessék álláspontjukat az ország jövője szempontjából kulcsfontosságú kérdésekben.



"Ezt már csak azért is joggal várjuk el", mert a baloldali képviselők nemrég megszavazták az Európai Parlament betelepítési kvótákat szorgalmazó, és a határzárat támadó állásfoglalását - olvasható a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében.



Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője kedden jelentette be, hogy a Fidesz arra kéri a kormányt, hogy május 20-ról hosszabbítsa meg május végéig a nemzeti konzultációt. A politikus azzal indokolta a kérést, hogy több jelzést kaptak arról, hogy egyes országrészekbe későn érkeztek meg a konzultációs ívek.