Bőnyi rendőrgyilkosság: két hónapon belül befejeződhet a nyomozás

Tavaly október 26-án reggel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai előre tervezett házkutatásra mentek ki Gy. István bőnyi házához, ahol a tulajdonos gépkarabéllyal öt-hat lövést adott le rájuk és a gyanú szerint megölt egy rendőrt, Pálvölgyi Pétert. 2017.05.16 16:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Két hónapon belül befejeződhet a nyomozás a bőnyi rendőrgyilkosság ügyében - mondta a Központi Nyomozó Főügyészség helyettes szóvivője újságíróknak egy keddi háttérbeszélgetésen.



Simon Richárd tájékoztatása szerint korábban július végéig hosszabbították meg a nyomozási határidőt, addig szeretnék lezárni a nyomozást.



Az eddigi szakértői vélemények és egyéb bizonyítékok a tanúvallomásoktól kezdve a bizonyítási kísérlet eredményéig nemhogy alátámasztják, de megerősítik a gyanúsítottal szemben közölteket - szögezte le.



Simon Richárd felidézte: már februárban cáfolták azt a sajtóban megjelent hírt, miszerint "baráti tűz" történt volna és nem a gyanúsított adta volna le a halálos lövést. Hozzátette: az akkor elkészült igazságügyi fegyverszakértői vélemény tartalmazza, hogy a sértett halálát gépkarabélyból leadott lövés okozta. A helyszínen csak a gyanúsítottnak volt ilyen fegyvere - mondta. Megjegyezte: a kézi lőfegyver és a gépkarabély nagyon eltérő sérüléseket tud okozni, ezt azonban kegyeleti okokból nem részletezte.



Azzal összefüggésben, hogy Gy. István védője a sajtónak azt mondta, nem található DNS-anyagmaradvány azon a lövedéken, amely kioltotta az őrnagy életét, Simon Richárd azt mondta: 13 lövedéket találtak a helyszínen, és egyiken sem volt, ahogy azon sem, amelyik az őrnagyot és azon sem, amelyik a gyanúsítottat találta el.



Kitért arra is, hogy az igazságügyi egyesített orvos- és fegyverszakértői vélemény is alátámasztja az ügyészség gyanúját.



Gy. István előzetes letartóztatásáról eddig négy alkalommal döntött a bíróság. Simon Richárd rámutatott: a bíróság a kényszerintézkedésekkel kapcsolatban elsőként azt vizsgálja, hogy a gyanúsítottal szemben fennáll-e a megalapozott gyanú. A Győri Járásbíróság nyomozási bírája mind a négy alkalommal az ügyészséggel egyezően arra jutott, hogy fennáll a gyanú - tette hozzá.



Simon Richárd beszámolt arról is, hogy április 26-án bizonyítási kísérlet történt a bűncselekmény helyszínén, aminek az volt a célja, hogy megpróbálják rekonstruálni, ki hol állhatott, amikor eldördültek a lövések, valamint ellenőrizzék a gyanúsított védekezését. Az ügyészség álláspontja szerint a bizonyítási kísérlet eredménye is tovább erősítette a megalapozott gyanút.