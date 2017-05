Egészségügy

Balog: a családorvosok az egészségre nevelésben is kulcsszereplők

A családorvosok nemcsak a gyógyításban, hanem az egészségre nevelésben is kulcsszereplők - mondta az emberi erőforrások minisztere kedden Budapesten, az Év családorvosa a Kárpát-medencében díjak átadásán.



A hetedik alkalommal kiírt pályázat díjátadóján Balog Zoltán úgy fogalmazott, hogy a családorvos a legjobb emberi erőforrás a közösségek életében. A háziorvosok szolgálják a gyógyítandókat, kultúrát közvetítenek, szerepet vállalnak a szociális jelzőrendszerben, segítik a népességmegtartást és akár jó oktatók is lehetnek - fogalmazott a miniszter.



A díjazottak - hasonlóan a kormányhoz - egységes Kárpát-medencei térben gondolkodnak, ami a magyarság jövőjének szempontjából kiemelten fontos - emelte ki Balog Zoltán, hozzátéve, hogy ezért is döntött úgy a kormány, hogy 2018. január elsejétől minden gyerek után, akit magyarnak anyakönyveztetnek a világ bármely részén, jár az anyasági támogatás.



A miniszter szólt arról is, hogy a háziorvosi praxisok támogatására fordított összeg az elmúlt nyolc év alatt 56 százalékkal nőtt, jövőre pedig 124 milliárd forintot fordítanak erre a célra.



Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos szintén azt hangoztatta, hogy a gyakorlati nemzetegyesítés egy mozzanatát élik meg ezen a díjátadón.



A Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE) által alapított Év családorvosa a Kárpát-medencében díjjal elismerik a példaértékű, a páciensek érdekében kifejtett mindennapi megelőző és gyógyító családorvosi tevékenységet, a kötelességtudattal és alázattal végzett mindennapi munkát.



Kitüntetést vehetett át Klausz Irén, Kismányok és Nagymányok háziorvosa, Bajza József a szlovákiai Tiszacsernyőről, Mijó Erika az ukrajnai Zápszonyról, Tolnai Angéla a romániai Nagyszalontáról és Bús Mária a szerbiai Magyarkanizsáról, valamint Kozma János hódmezővásárhelyi házi gyermekorvos. Különdíjban részesült Sztojka Tamás Kászonaltízről (Románia).