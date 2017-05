Költségvetés

Rétvári: 2010-hez képest egyhavi nyugdíjjal többet kapnak a nyugdíjasok

hirdetés

A kormány megtartotta a nyugdíjasoknak tett korábbi ígéretét, sőt messze felül is múlva azt most több mint egyhavi nyugdíj értékével van több a nyugdíjasok zsebében, mint 2010-ben - hangoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján.



Rétvári Bence - ismertetve a jövő évi költségvetési javaslat nyugdíjasokat érintő számait - arról beszélt: a kormány korábban azt ígérte, hogy megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét, ám végül hat év alatt 23,1 százalékos emelés volt, ami vásárlóérték szempontjából 9,5 százalékot jelent.



A 2018-as büdzsé a munkából élők költségvetése, ugyanakkor biztonságot jelent azok számára is, akik egy életet munkával töltöttek - fogalmazott.



Jelezte: a költségvetés 3 százalékos nyugdíjemeléssel számol 2,7 millió ember számára, és ebben nemcsak az öregségi ellátásban részesülők, hanem például az árvaellátásban vagy az '56-os és a politikai rehabilitációs nyugdíjpótlékban részesülők is benne vannak.



Ismertetése szerint a jövő évi öregségi nyugdíjra fordítandó többlet 200 milliárd forint, és ezen belül 26 milliárd forint többletforrást szánnak a Nők 40 programra. Hozzátette: már csaknem 190 ezer 40 évet munkában, illetve részben gyermeknevelésben töltő nő látta program előnyeit.



Az államtitkár arról is beszélt, az elmúlt években nem volt arra példa, hogy nyugdíjprémium címén céltartalék szerepeljen a költségvetésben. Közölte, a 32 milliárd 250 millió forint kifizetésére akkor nyílik lehetőség, ha a gazdaság 3,5 százalék feletti növekedéssel teljesít, és a büdzsé tervezett hiányát is tudják tartani.



Beérett a kormány gazdaságpolitikájának a gyümölcse; tehát nem hitelből, nem külföldi kölcsönökből, hanem a magyar emberek munkájából, a magyar gazdaság teljesítményéből tudjuk a nyugdíjak jövőre legalább 3 százalékos emelését garantálni - mondta.



Rétvári Bence a nyugdíjasok életére kedvező intézkedések között említette még az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentését, a rezsicsökkentést, a gyógyszerek árának folyamatos csökkentését, az Erzsébet program üdülési lehetőségeit, valamint a házi gondozás kiterjesztését.



A fontos kormányzati lépések között szólt még az 55 év felettiek foglalkoztatását segítő munkahelyvédelmi akciótervről, ami nagyban befolyásolja a későbbi nyugdíj összegét, hiszen nem mindegy, hogy az utolsó munkában töltött években valaki mennyit keres. Tíz nyugdíj előtt álló munkavállalóból már hétnél igénybe veszik a kedvezményt, így ők magasabb nyugdíjra számíthatnak - mondta, hozzáfűzve: az elmúlt években összességében 183 milliárd forintot fordítottak erre az ösztönző programra.

Arról is beszélt, hogy a nyugdíjba vonulók a korábbi fizetésüknek nagyobb arányát kapják meg most, mint a szocialista kormányok idején. A szocialista kormányzás mélypontján 54 százalék volt az az összeg, amire valaki nyugdíjként számíthatott a fizetéséhez képest, mára ez 67 százalékra emelkedett - mondta a parlamenti államtitkár.