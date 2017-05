Bíróság

Szerdára tűzték ki a Sopronban elfogott Horst Mahler átadási ügyét

Magyarországon fogták el a Vörös Hadsereg Frakció német szélsőbaloldali terrorista csoport egykori alapítóját, aki később szélsőjobboldali nézeteket tett magáévá. 2017.05.16 14:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szerdára tűzte ki a Fővárosi Törvényszék a Németországban körözött és Sopronban elfogott Horst Mahler átadási ügyének tárgyalását - derül ki a törvényszék MTI-nek kedden küldött válaszából.



A német hatóság által körözött 81 éves Horst Mahlert hétfőn kora délután vették őrizetbe a soproni rendőrök.



Előzőleg a müncheni államügyészség arról számolt be, hogy a magyar hatóságok vélhetően őrizetbe vették a holokauszttagadó Horst Mahlert.



A berlini Tageszeitung című lap ugyancsak arról számolt be hétfőn az ügyészségre hivatkozva, hogy a Vörös Hadsereg Frakció szélsőbaloldali terrorista csoport egykori alapítóját, aki később szélsőjobboldali nézeteket tett magáévá, Magyarországon elfogták.



A holokauszt megtörténtének tagadása miatt Mahlert 2009-ben Németországban tíz év börtönre ítélték. 2015-ben büntetését egészségi állapota miatt felfüggesztettre módosították, de idén az év elején újra be kellett volna vonulnia a börtönbe, és ekkor megszökött.

