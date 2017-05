Nemzeti Konzultáció

A nemzeti konzultáció meghosszabbítására kéri a kormányt a Fidesz

Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője keddi budapesti sajtótájékoztatóján azzal indokolta a kérést: több jelzést kaptak arról, hogy egyes országrészekbe későn mentek ki a konzultációs ívek. A határidő május 20-ról május 31-re módosulna.



A kormánypárti politikus azt is kérte: a kormány kezdje feldolgozni a válaszokat és közölni a részeredményeket annak érdekében, hogy az Országgyűlés még a tavaszi ülésszakban az emberek véleményének figyelembe vételével tudjon döntést hozni azokban a témákban, amelyeket a konzultáció érint. Értékelése szerint a kormánynak június második hetében be kellene számolnia az eredményekről.



Példaként hozta a költségvetést, amely a migrációval összefüggő feladatokra - határvédelemre, a tranzitzónára, válságkezelési költségekre - közel 600 milliárd forintot irányozott elő. Nem mindegy, mit gondolnak a kérdésről az emberek - jegyezte meg.



Szólt arról is, hogy a külföldi befolyás érvényre juttatásáért küzdő szervezetek ügyében is fontos a választók álláspontja. Elmondta, hogy várhatóan az ülésszak utolsó hetében lesz zárószavazás a kérdésben, a törvényalkotási bizottság az előterjesztőkkel egyeztetve megállította a javaslat vitáját. Ezt egyebek mellett azzal is magyarázta Kósa Lajos, hogy szeretnék megvárni a Velencei Bizottság előzetes szakbizottsági álláspontját, amely várhatóan 90 százalékban megegyezik majd a későbbi hivatalos jelentéssel. Az ez alapján felmerülő módosító javaslatokat is tudják még érvényesíteni a törvényalkotás során - fejtette ki.



A frakcióvezető arról is beszélt, hogy a parlament napirendjén számos adóügyi könnyítés - például a családi adókedvezmény további növelése - is szerepel. Ez ellentmond annak a törekvésnek, hogy az unió közösségi szintre emelje az adópolitikát - közölte, hozzátéve: ebben is az emberek válaszára várnak.



A foglalkoztatásról szóló konzultációs kérdéseket azért hozta összefüggésbe a Ház munkájával, mert pénteken kezdik tárgyalni a nyugdíjas szövetkezetekről szóló javaslatot, amely rugalmas, járulék- és adómentes munkavállalást biztosítana a szövetkezeti tagoknak. A munka után csak a 15 százalékos személyi jövedelemadót kell megfizetni, minden más köztehertől mentes ez a konstrukció - magyarázta Kósa Lajos.



A Fidesz politikusa ismertette: hétfőig 1 millió 390 ezer ember nyilvánított véleményt a nemzeti konzultáció hat kérdésében. Az érintettek 93 százaléka postai úton juttatta el válaszát a kormányhoz, 6,5 százalék pedig az internetes kitöltést választotta. Minden idők legsikeresebb konzultációjával van dolgunk - értékelt.