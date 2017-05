Pollenhelyzet

Fokozatosan emelkedik a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja

A pázsitfűfélék pollenkoncentrációja fokozatosan emelkedik, helyenként már elérheti a tüneteket okozó szintet, és a zivatarok során roncsolódó pollenszemek esetenként asztmatikus tüneteket is kiválthatnak. 2017.05.12

A hétvégén a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja fokozatosan emelkedik, helyenként már elérheti a tüneteket okozó közepes szintet, és a hirtelen kialakuló zivatarok során roncsolódó pollenszemek esetenként asztmatikus tüneteket is kiválthatnak - közölte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) pénteken a hivatalos Facebook-oldalán.

Pénteken és szombaton mediterrán eredetű pollenszemek is érkezhetnek hazánkba, így például az olajfáé és a komlógyertyáné is megjelenhetnek a levegőben. Közepes szintet érhet el még a tölgy, a kőris, valamint a kevésbé jelentős allergének közül az eperfafélék, a fenyőfélék és a dió pollenkoncentrációja. A nyír, a platán és a fűz pollenje már csak minimális mennyiségben van jelen.

Az útifű és a lórom pollenkoncentrációja csak lassan emelkedik, egyelőre az alacsony tartományban marad.

A kültéri allergén gombák spóraszáma várhatóan emelkedik, a Cladosporium (fonálpenész) koncentrációja többfelé elérheti a tüneteket okozó közepes-magas szintet is.